أيام على وصول المنخفض الجوي.. هبوط آخر في درجات الحرارة

2021/06/10 | 17:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الخميس، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي قريباً، يرافقه زخات مطر في المناطق الشمالية.

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وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعه "ناس"، (10 حزيران 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى تأثر تركيا منتصف الشهر الحالي، بمنخفض جوي فاعل، يسبب هطول أمطار رعدية غزيرة في مناطق مختلفة من تركيا".

وأضاف، أنه "سيرافق المنخفض، كتلة معتدلة يصل تأثيرها لأجواء العراق، مع انخفاض آخر يطرأ على درجات الحرارة".

وتابع، أنه "بالتزامن مع المنخفض الذي سيؤثر على تركيا، ستكون فرص زخات الأمطار واردة في أقصى شمال العراق".

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