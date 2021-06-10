وزارة الصحة تسجل ارتفاعاً في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا

2021/06/10 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة العراقية، الخميس، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أن مختبراتها سجلت أربعة وثلاثين حالة وفاة وتسجيل أربعة الاف وستمائة واربع وثمانين إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما سجلت الوزارة أربعة الاف وست وثمانين حالة شفاء من المرض.

وأشارت إلى أن اجمالي الوفيات بالفيروس بلغ ستة عشر الفا وستمئة واربع وثمانين حالة وفاة ، بينما بلغ عدد الإصابات الإجمالي مليوناً ومئتين واثنين واربعين ألفاً وخمسمئة واربعين إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء من المرض مليوناً ومائة وتسعة وخمسين ألفاً وتسعمائة وثلاثة وسبعين حالة.

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