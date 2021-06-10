الكاظمي يبحث وسفير روسيا الجديد تحضيرات انعقاد اللجنة المشتركة

2021/06/10 | 17:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي اليوم الخميس مع السفير الروسي الجديد في العراق، ايلبروس كوتراشيف، تحضيرات انعقاد اللجنة الوزارية العراقية- ا...

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