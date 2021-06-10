تعرف على هوية أفضل لاعب أوروبي في القرن الـ

2021/06/10 | 17:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأجرت هيأة الإذاعة البريطانية "BBC"، استفتاء لمعرفة هوية أفضل لاعب أوروبي في القرن الـ"21".وحصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، على لقب أفضل لاعب أوروبي في القرن الـ21، وذلك بتصويت الجمهور في استفتاء "BBC".وذكرت شبكة "بي بي سي"، أن "رونالدو تفوق على النجم السابق لفريق برشلونة والمنتخب الإسباني، أندرييس إنييستا، بعد أن حصل على نسبة 56% من أصوات الجماهير، مقابل 44% لإنيستا في المرحلة الأخيرة من التصويت الذي قسم لعدة مراحل".وكشفت الشبكة، أن "رونالدو اكتسح التصويت في المرحلة الأولى بنسبة 78%، وحل الكرواتي، لوكا مودريتش، ثانيا بنسبة 11%، وتلاهما الإنجليزي، هاري كين، في المركز الثالث بنسبة 9%، في حين اكتفى الفرنسي، كريم بنزيما، بالمرتبة الرابعة، بواقع 2%".وفي المرحلة الثانية من التصويت، فاز رونالدو على الفرنسي، تيري هنري، بنسبة 57%، وعلى مدربه السابق في ريال مدريد، زين الدين زيدان، بواقع 51%.أما في المرحلة قبل النهائية تفوق البرتغالي "صاروخ ماديرا" على الإيطالي، باولو مالديني، مدافع منتخب إيطاليا سابقا، بنسبة 62% من تصويت الجماهير.فيما تخطى إنييستا، المرحلة الأولى بنسبة 51% مقابل 27% للإنجليزي، آلان شيرير، وحل ثالثا الإيطالي، فرانشيسكو توتي، بنتيجة 17%، ورابعا الإسباني، دافيد فيا، بنسبة 5% من تصويت الجماهير.وفي المرحلة الثانية من التصويت اكتسح إنييستا مواطنه، تشابي ألونسو، بنسبة 80%، وفاز على الهولندي، دينيس بيركامب، 53%، واكتسح زميله السابق في برشلونة ومواطنه، تشافي هيرنانديز، بنسبة 72% في المرحلة قبل النهائية من تصويت الجماهير.وبعد ذلك تواجه رونالدو وإنييستا في التصويت النهائي الذي شارك فيه الآلاف من متابعي "BBC"، ليحسم رونالدو التصويت لصالحه بنسبة 56، ويحصل على لقب أفضل لاعب أوروبي في القرن الحادي والعشرين.

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