تحذيرات اممية من ارتفاع عمالة الاطفال حول العالم الى 160 مليون طفل

2021/06/10 | 17:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت الامم المتحدة ، اليوم الخميس، من ارتفاع عمالة الاطفال حول العالم الى 160 مليون طفل هذا العام في اول زيادة في الاعداد منذ عقدين من الزمن ، كما ان هذا العدد يمكن ان يتصاعد الى عدة ملايين آخرين بسبب آثار جائحة كورونا.

وقال التقرير الصادر من منظمة الطفولة ( اليونيسيف) التابعة للامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، أن “8.4 مليون طفل قد تم دفعهم إلى عمالة الأطفال على مدى السنوات الأربع الماضية وأن تسعة ملايين آخرين معرضون لخطر مسار مماثل بحلول نهاية عام 2022 بسبب آثار جائحة فايروس كورونا “، مبينا ان “نموذج محاكاة منظمة العمل الدولية اظهر ان أن عدد الأطفال المعرضين للخطر يمكن أن يرتفع إلى 46 مليون إذا لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى تغطية الحماية الاجتماعية الهامة”.

وقال مدير منظمة العمل غاي رايدر في بيان صحفي إن “التقديرات الجديدة هي جرس إنذار، ولايمكننا وقوف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض جيل جديد من الأطفال للخطر، ونحن في لحظة محورية ويعتمد الكثير على كيفية ردنا هذا هو الوقت لتجديد الالتزام والطاقة للخروج من الزاوية وكسر حلقة الفقر وعمالة الأطفال”.

ووفقًا لنتائج التقرير، فان “الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا والذين يؤدون عمالة الأطفال يمثلون الآن أكثر من نصف إجمالي الرقم العالمي، فيما ارتفع عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 17 سنة الذين يقومون بأعمال خطيرة أو ضارة بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم بمقدار 6.5 مليون إلى 79 مليون منذ عام 2016 كما يمثل قطاع الزراعة 70 بالمائة ، أو 112 مليون ، من الأطفال العاملين”.

واشار التقرير الى أن “الأزمة الاقتصادية وإغلاق المدارس الناجمين عن جائحة فايروس كورونا قد جعلت ملايين الأطفال أكثر عرضة للعمل لساعات أطول ، في ظل ظروف متدهورة وفي وظائف خطرة”، ووفقا للتقريرفان ” ما يقرب من 28 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا و 35 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عامًا المنخرطون في عمالة الأطفال ليسوا في المدرسة”.

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