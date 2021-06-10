فساد هائل في تعيينات تربية كركوك.. والمديرية تمنع تغطية الواقعة!

2021/06/10 | 17:54 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مراسلنا في كركوك، الخميس، بان مديرية تربية المحافظة، منعت القنوات الاعلامية من تغطية مناقشة ملف التعيينات، بعد ماتم كشفه من وجود شبهات فساد فيها.

وقال المراسل اليوم، (10 حزيران 2021)، ان "تربية كركوك منعت القنوات الاعلامية من تغطية اجتماع النواب مع ادارة المديرية الذي يتم فيه مناقشة الاعداد الهائلة التي ظهرت في ملف التعيينات لمديرية تربية كركوك".

وأوضح، ان "الاعداد التي تمت الموافقة عليها كانت 4 الاف شخص، الا ان ما وصل إلى بغداد كان 10 الاف".

وكان النائب، احمد حيدر، كشف في مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT ان "تعيينات مديرية تربية كركوك فيها شبهات فساد، وان اللجنة المعنية بالتعيينات في مديرية التربية لم تستجب لطلب تزويدنا بالمعلومات والاعداد، كما انها لم تحضر في الموعدين التي تم تحديدهما، لمعرفة ان التعيينات تجري وفق الضوابط والقانون ام فيها تلاعب ومحسوبيات وفساد مالي واداري".

وأضاف حيدر، "كما طلبنا من وزارة التربية منذ شهرين معلومات مفصلة عن اعداد الكوادر والتعيينات الاخيرة التي جرت، الا ان الوزارة لم ترد، وتمت احالة الملف إلى مكتب تحقيقات النزاهة في كركوك".

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