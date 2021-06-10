غبار يجتاح محافظتين عراقيتين يستمر لأيام

2021/06/10 | 17:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الخميس، تصاعد الغبار في محافظتي ذي قار والبصرة، بسبب نشاط رياح البوارح الصيفية.

وقال عطية في تدوينة اليوم، (10 حزيران 2021)، ان "نشاط رياح البوارح الصيفية يتسبب في اثارة للغبار ظهر اليوم الخميس، وايضا متوقع للايام القادمة".

وأوضح، ان "مصدر هذا الغبار هو مساحة من عدة كيلومترات مربعة تقع شمال مدينة ذي قار".

وأضاف عطية، ان "تردي الرؤية الافقية يشمل مناطق عديدة من ذي قار وغرب البصرة اضافة لدولة الكويت".

ودعا المتنبئ الجوي في تدوينته إلى ضرورة ان تكون هناك "معالجة حقيقية لهذه البورة الغبارية، وهي باعتقادنا لا تكلف كثيرا وبمشاركة مختصين من الجيولوجيا".

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