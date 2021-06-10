2021/06/10 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، عن حجم انتاجها من الطاقة الكهربائية في عموم العراق، موضحة سبب قلة التجهيز في المحافظات الجنوبية.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تعلن حجم انتاجها من الطاقة وتوضح قلة التجهيز بالمحافظات الجنوبية المركز الخبري الوطني.

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