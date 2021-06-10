خورماتو تستذكر العملية الإرهابية التي استهدفت مركز حمرين للـ ا. و. ك

2021/06/10 | 18:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستذكر كريم شكر مسؤول مركز تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني، العملية الأرهابية التي أستهدفت بناية المركز والتي خلفت 35 شهيدا وأكثر من مائة جريح، كان من ضمن الجرحى محمد محمود نائب مسؤول المركز بالأضافة الى عدد من البيشمركة الأبطال .

حيث أستهدفت سيارتان مفخختان أحداهما من نوع شاحنة والأخر سيارة صغيرة بناية المركز في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم 9/6/2014 يقودهما أرهابيان من أزلام تنظيم القاعدة الارهابي، وأنفجرتا على حشد كبير من القوات الأمنية المتواجدة والمواطنين بالقرب من البناية وخلفت كارثة أنسانية راحت ضحيتها العشرات من القوات الأمنية بما فيهم البيشمركة والمواطنين الأبرياء .

وقال كريم شكر في تصريح لـ PUKmedia، نستذكر اليوم أبشع جريمة أرهابية جبانة وقعت في مدينتنا العزيزة خورماتو في ذكراها السابعة فلا بد من أستذكار شهداءالبيشمركة الأبطال الذي امتزجت دمائهم الزكية بتراب مدينتا الحبيبة فليس لدينا أي كلام سوى نقول الرحمة والخلود للشهداء والعار للأرهاب من الذين يريدون العبث وعدم الأستقرار في كل شبر من أرض البلاد.

PUKmedia / عمر اواره

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