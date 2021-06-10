روحاني: كسر الحظر ماض في خطواته الأخيرة وشعبنا سيشهد ظروفاً أفضل

2021/06/10 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني ان الحكومة كسرت الحظر مرة في العام 2015 وستكسر الحظر مرة اخرى في العام الجاري وهو الان ماض في خطواته الاخيرة.

واشار روحاني خلال افتتاحه عددا من المشاريع الوطنية التي تنفذها وزارة الطاقة الخميس، الى التنسيق بين ايران وروسيا والصين في فيينا، مضيفا ان هذه مسؤوليتنا وارادتنا وسنفعل ذلك.

وقال: ليعلم شعبنا بان الحظر سيُرفع واميركا مضطرة لرفعه وقد جاءت الى طاولة المفاوضات، وتابع: ان غالبية القضايا تم حلها وتسويتها وبقي عدد من القضايا التي سيتم ايضا حلها ايضاً، وبإمكان شعبنا ان يشهد ظروفا افضل.

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