2021/06/10 | 18:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تزايد الانتقادات الموجهة لوزيرة الخارجية،أرانشا غونزاليس لايا، كلف رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، نائبته الأولى، كارمن كالفو، بإدارة ملف الأزمة الدبلوماسية مع الرباط، في وقت تبحث فيه مدريد عن وسيط لتحقيق انفراج تراه صحيفة إسبانية بعيدا بسبب طلب " شبه مستحيل" للمغرب.

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