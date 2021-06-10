2021/06/10 | 18:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم العراق المستقر والموحد والقوي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطيب زادة: ندعم العراق المستقر والموحد والقوي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطيب زادة: ندعم العراق المستقر والموحد والقوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).