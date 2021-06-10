الكاظمي يؤكد للسفير التركي اهمية بناء علاقات ثنائية اساسها الاحترام المتبادل للسيادة

2021/06/10 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل السفير التركي الجديد لدى العراق.........

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، السفير التركي الجديد لدى العراق السيد علي رضا كوناي.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ، واهمية بناء علاقات ثنائية اساسها الاحترام المتبادل للسيادة، وبما يعزز أمن واستقرار البلدين.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء10- حزيران- 2021

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