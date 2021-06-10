التحالف الدولي يعلن موقفا شديد اللهجة حيال الهجمات الصاروخية في العراق

2021/06/10 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اكد المتحدث الرسمي للتحالف الدولي ضد داعش واين روتو ، الخميس، ان كل هجوم ضد الحكومة العراقية وإقليم كوردستان والتحالف الدولي يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية.

جاء ذلك بعد الهجوم بالصواريخ الذي استهدف قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ومتعاقدين أجانب لكن لم يصب أحد في الهجمات.

وقال روتو في تغريدة له على حسابه بتويتر ترجمتها (بغداد اليوم) ان "كل هجوم ضد الحكومة العراقية وإقليم كوردستان والتحالف الدولي ، يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية".

هذا و أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، تعرض قاعدة بلد الجوية لقصف صاروخي.

وقال الخلية في بيان ورد لـ(بغداد اليوم)، إن "قاعدة بلد الجوية تعرضت، قبل قليل، لقصف بثلاثة صواريخ"، من دون ذكر تفاصيل أخرى.

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