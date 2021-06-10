2021/06/10 | 18:21 - المصدر: عين العراق

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الخميس 10 يونيو 2021 | 05:56 مساءً | عدد القراءات : 14

وزير التربية يصل الديوانية لمناقشة آخر تطورات الملف التربوي بالمحافظة

وزير التربية يصل الديوانية لمناقشة آخر تطورات الملف التربوي بالمحافظة

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