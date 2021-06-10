الصحة تسجل أكثر من 4680 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/06/10 | 18:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا في العراق، إلى أكثر من 1.29 مليون إصابة بعد تسجيل 4684 إصابة جديدة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 10 حزيران/يونيو، وتضمن تسجيل 4684 إصابة، و34 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 4086 حالة تماثل للشفاء، مع انخفاض المؤشر إلى 93.4%.

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والمئات تحت العناية المركزة

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