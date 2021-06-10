علاقات ثنائية اساسها الاحترام المتبادل للسيادة، على طاولة حوار الكاظمي والسفير التركي

2021/06/10 | 18:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع السفير التركي الجديد لدى العراق علي رضا كوناي، بناء علاقات ثنائية اساسها الاحترام المتبادل للسيادة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي استقبل السفير التركي الجديد لدى العراق علي رضا كوناي“.

واوضح، انه “جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، واهمية بناء علاقات ثنائية اساسها الاحترام المتبادل للسيادة، وبما يعزز أمن واستقرار البلدين”.

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