2021/06/10 | 18:25 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سَمّني ما شِئتما دامت يدي تتلوّن حسبما تَحملُ من كتابٍوتِلك الجمرة بين عظامي تُخبر حواسّيَ ألّا تَهدأ.لا يُشغلُني أن يكون الاسمُ فقاعتي التي بها أعيشُولا أريدُ للدمِ داخلي أن يَسقيَ جوفَ اللغة.أنا زهرةٌ مجهولة.حين تَسألُ الطبيعةَ عن لحظتها المدهشةسأكونُ إجابتَها التي تزمُّ الشِفاه.

كل دربٍ أقطعهُمحمولٌ قبل ذلك في طالعٍ على كتفيَّوقربَ صدري وصيّةُ أمٍّ غادرتها الحروفُ.لا أملك سِوى صورةٍ لا تُشبهنيكانت على نهرِ المدينةِ قبلَ أن يجِفّ.النهرُ أيضاً لا يشبهُ صورتهُ القديمةهو الآن مرثيةٌلآخرِ قُدراتِ المدينةِ على الضحك.

أنا كل احتمالٍ باطِنهُ نجمةٌوظاهرهُ حُبور،تَمتحِنُني الساعاتُ كيما تخفُت إشارتيويروح مَن ينتظرُني خلفَ شهوةِ الضباب،خلف ما يجعلُ روحَه متّهَمةً بعدم الانتباه.

سمّني ما شئتما دمتُ خفيفاً يحمِلني الهواءُ مع أخبارِ البعيدينَ،يَحملني الهواءُ مع أصواتِ مَن ضاعوا خلف أسمائِهِمفي المجاهيل.

* شاعر من العراق

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