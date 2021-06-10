2021/06/10 | 18:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش، تسليم اسلحة وعتاد الى قوات البيشمركة، بقيمة اكثر من 3 مليون دولار.

وذكر التحالف في بيان اليوم الخميس 10 حزيران 2021، ان "قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب سلمت قوات البيشمركة أسلحة وعتاد بقيمة 3,322,145.00 دولار اميركي.

وبحسب البيان، فأن هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع الاميركية.

PUKmedia اعلام التحالف الدولي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يسلم البيشمركة اسلحة وعتاد) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يسلم البيشمركة اسلحة وعتاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).