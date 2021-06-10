الكاظمي يلتقي السفير التركي الجديد ويدعو الى بناء علاقات اساسها الاحترام المتبادل للسيادة/ موسع

2021/06/10 | 18:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، الى بناء علاقات بين العراق وتركيا، اساسها الاحترام المتبادل للسيادة.وبحث الكاظمي، خلال استقباله السفير التركي الجديد لدى العراق علي رضا كوناي، في بيان، "التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات".واكد الكاظمي "اهمية بناء علاقات ثنائية اساسها الاحترام المتبادل للسيادة، وبما يعزز أمن واستقرار البلدين"./انتهى8

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