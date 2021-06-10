الكاظمي يؤكد للسفير التركي أهمية تعزيز أمن البلدين

2021/06/10 | 18:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في العراق وتركيا.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن الكاظمي استقبل السفير التركي […]

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