أبوظبي تشدد قواعد الدخول للمتاجر وأماكن الترفيه

2021/06/10 | 18:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوارب شراعية خلال سباق قرب أبوظبي في 20 أيار/مايو 2021 © AFP كريم صاحب ابوظبي (أ ف ب) – اعتمدت العاصمة الإماراتية أبوظبي إجراءات جديدة مشدّدة مرتبطة بفيروس كورونا، تسمح للمطعمين وأصحاب الفحوصات السلبية وحدهم بالدخول إلى المراكز التجارية ومتاجر المواد الغذائية والمطاعم وغيرها.واعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا “استخدام تطبيق […]

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