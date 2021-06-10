الزراعة تنهي تسديد مستحقات ’أصحاب الشلب’ والذرة الصفراء

2021/06/10 | 18:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، اكمال تسديد كافة مستحقات مسوقي الذرة الصفراء واصحاب الشلب.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (10 حزيران 2021)، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اكملت الشركه العراقية لإنتاج البذور تسديد كافة مستحقات المزارعين المسوقين لمحصول الذرة الصفراء لموسم ٢٠٢٠_ ٢٠٢١".

واضاف البيان ان ذلك جاء "ضمن سعي الوزارة الدائم لتوفير المستحقات المالية لمسوقي بذور وجميع الفلاحين وتنظيم عملية التسويق والحصول على المبالغ المستحقة في الوقت المناسب ودون تأخير وذلك حسب توجيهات وزير الزراعة".

واشار البيان الى انه "تم كذلك المباشرة بتسديد مستحقات مسوقي الشلب لموسم ٢٠٢٠".

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