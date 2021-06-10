2021/06/10 | 18:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ،اليوم الخميس، ان وجود اعداد من العراقيين في مخيم الهول وتركهم دون معالجة سيكون له مردودات سلبية مستقبلية على البلد، مبينا ان هؤلاء لا يمكن تجاهل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن القومي يحذر من مردودات سلبية بترك عوائل عراقية بمخيم الهول المركز الخبري الوطني.

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