احباط مخطط إرهابي كبير على يد قوات الحشد الشعبي في الأنبار

2021/06/10 | 18:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم الخميس، إحباط مخطط إرهابي كبير في الأنبار.

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