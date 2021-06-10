بالصور.. بطيخ يغير أحوال البشر في العراق

2021/06/10 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

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مع دخول موسم البطيخ الأحمر وحصاد مزارع البطيخ في العظيم بمحافظة ديالى ينتعش الوضع الاقتصادي لهم بحصاد من 15 الى 20 الف دونم الا ان التحديات تعترض انتعاشهم الاقتصادي منها شحة المياه والبطيخ المستورد.

ويقول فلاحون في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فلاحي العظيم ينتعش وضعهم الاقتصادي بشهر حزيران الجاري موسم حصاد البطيخ الاحمر الا انها تتراوح بين عام واخر".

ويضيف الفلاحون، أن "الاعوام التي مضت تلقى الفلاحين ضربات قاسية خاصة بمنطقة العظيم بعد ان تقلصت المساحات الزراعية بسبب جفاف المياه ودخول البطيخ المستورد وشرائهم بذور تبين فيما بعد انها تالفة وغياب الدعم من قبل وزارة الزراعة".

وأوضحوا، أن "موسم حزيران 2021 يعد من المواسم الجيدة استطاع فلاحو العظيم زراعة وحصاد من 15 الى 20 الف دونم ومن النوعيات الجيدة والقادرة على منافسة البطيخ المستورد الايراني والسوري"، مبينين أن "معيشتهم لعام كامل تعتمد على ما يحصد في حزيران لتسيير امورهم"، مطالبين الحكومة بغلق الاستيراد والاستفادة من المنتوج العراقي".

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