قراءة في كتاب أزمة المناخ لنعوم چومسكي وروبرت پَولِن - محمد الأزرقي

2021/06/10 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الأزرقي لا يتردد الفيلسوف الأمريكي نعوم چومسكي منذ اللحظ الأولى للحوار عن رفع اصابع الإتهام مشيرا الى مسؤولية احتكارات الوقود الأحفوري في تعريض البيئة الكونية للدّمار، "وتقع مسؤولية ذلك خاصّة على عاتق أولئك الذين كانوا في المقام الأوّل مسؤولين عن خلق ازمات على مدى قرون كانوا يجمعون خلالها الثروات الطائلة لأنفسهم، بينما يخلقون مصيرا قاتما للإنسانية،" دون حساب. يرى الفيلسوف چومسكي أنّ الولايات المتحدة ......





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