بالصور.. معرض بغداد الدولي للكتاب في يومه الأول

2021/06/10 | 18:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - تصوير : صفاء علوانبمشاركة أكثر من 228 دار نشر محلية وعربية وأجنبية من 14 دولة، انطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته الـ22 تحت شعار (الكتاب- وطن).وستستمر فعاليات المعرض للفترة من 10 إلى 20 حزيران الحالي.

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