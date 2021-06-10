2021/06/10 | 18:52 - المصدر: عين العراق

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الخميس 10 يونيو 2021 | 06:49 مساءً | عدد القراءات : 6

تربية كردستان تحدد موعد بدء الامتحانات النهائية في مدارس الإقليم

تربية كردستان تحدد موعد بدء الامتحانات النهائية في مدارس الإقليم

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