نائبة تحذر من “حمى” مثيرة للقلق وتدعو الحكومة للتدخل

2021/06/10 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت عضو مجلس النواب انتصار الجبوري، اليوم الخميس، ان “حمى” ارتفاع الأسعار باتت مثيرة للقلق، مطالبة الحكومة بالتدخل لتدارك الموقف.

وقالت الجبوري في تصريح صحفي، اطلعت عليه “تقدم”، ان “وضع ملايين العراقيين صعب جدا في ظل ازمة اقتصادية متفاقمة تزداد قساوة مع ارتفاع متصاعد لسعر رفع الدولار وتداعياته في خلق حمى تدفع اسعار المواد خاصة الغذائية للاعلى ما يشكل عب اضافي وارهاق كبيرة لوضع الفقراء”.

واضافت الجبوري، ان “الموظف العراقي دفع الثمن مرتين بسبب رفع سعر صرف الدولار الاول من خلال خفض قيمة راتبه والثاني التهام غلاء الاسعار الجزء الاكبر منه مؤكدا بان الوضع الاقتصادي متردي جدا ولافائدة من عقد اي اجتماعات نيابية لان القرار حكومي وعلى بغداد تدراك الموقف والتعامل بنظرة ابوية للشعب من خلال اتخاذ جميع الاجراءات لاحتواء حمى الاسعار التي بدات تثير قلق حقيقي لان تداعياتها السلبية تتصاعد يوما بعد اخر”.

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