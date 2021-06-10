الكاظمي يتخذ خطوة بسبب الحشد الشعبي

2021/06/10 | 18:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مصدر مطلع، الخميس، ان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجل جولة كانت مقررة إلى أوروبا، بسبب التوتر الاخير مع الحشد الشعبي.

ونقلت "روسيا اليوم" عن المصدر قوله (10 حزيران 2021)، انه "كان من المقرر أن يقوم الكاظمي بجولة أوروبية نهاية الشهر الماضي، تشمل إيطاليا وبلجيكا وفرنسا".

وأضاف المصدر: "لكنها أجلت بسبب التوتر الأخير مع الحشد الشعبي وسيطرته على المنطقة الخضراء"، مشيرا إلى ان "الزيارة ستستأنف خلال الفترة المقبلة".

وقبل نحو أسبوعين دخل رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، في أزمة مع الحشد الشعبي، بعد اعتقال القيادي فيه، قاسم مصلح، وجرى بعدها الإعلان عن إطلاق سراح مصلح.

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