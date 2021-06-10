2021/06/10 | 19:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: سبع سنوات ولا تزال الجثث تحت انقاض ‫الموصل‬ المدمرة، على الحكومة بذل جهود حقيقية لإعادة إعمارها وتسهيل عودة النازحين، فضلا عن ضرورة انصاف عوائل الضحايا المدنيين، وشهداء وجرحى القوات العراقية المشتركة الذين قدموا الدماء من اجل تحرير ارض ‫العراق‬ من براثن العصابات الارهابية.

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