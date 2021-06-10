الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: سبع سنوات ولا تزال الجثث تحت انقاض الموصل المدمرة، على الحكومة بذل جهود حقيقية لإعادة إعمارها وتسهيل عودة النازحين، فضلا عن ضرورة انصاف عوائل الضحايا المدنيين، وشهداء وجرحى القوات العراقية المشتركة الذين قدموا الدماء من اجل تحرير ارض العراق من براثن العصابات الارهابية.
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