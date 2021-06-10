2021/06/10 | 19:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية معاقبة شركة كورك تيليكوم واوقفت خدمة 4G التابعة للشركة.

وادناه وثيقة رسمية صادرة عن هيئة الاعلام والاتصالات العراقية:

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الاعلام والاتصالات تعاقب شركة كورك) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الاعلام والاتصالات تعاقب شركة كورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).