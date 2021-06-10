بافل طالباني: لا حدود لحرية التعبير في ادبيات الاتحاد الوطني الكوردستاني

2021/06/10 | 19:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني اليوم الخميس 10/6/2021 في دباشان السفير الكندي لدى العراق اولريك شانون.

وجرى خلال لقاء بحث نتائج زيارة الوفد البارز للاتحاد الوطني الى بغداد والاجتماع مع الرئاسات الثلاث والاطراف السياسية والسفراء والدبلوماسيين.



كما جرى بحث وحدة الصف الكوردي وتوحيد الجهود لتقوية مكانة اقليم كوردستان.

واشار بافل طالباني الى ان بغداد لها اهميتها السياسية وسنزيد من نشاطاتنا الدبلوماسية في بغداد وسنحاول دائما لتحقيق حقوقنا وحماية المصالح العليا لشعبنا، ومع اصدقائنا سنكون على تواصل وان اي قوة او جهة تريد ان يكون هناك اصلاح وتؤمن بالحوار والتفاهم نرحب بها.



يجب ايجاد حل جذري للمشاكل العالقة وعلينا جميع ان نوجه العراق نحو بر الامان وهذا يحتاج الى اجماع ووحدة جميع الاطراف.

وبشان الانتخابات العراقية المقبلة، قال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني، اعلنا لجميع الاطراف باننا مع انتخابات نزيهة وخالصة في وقتها وساعتها وتوفير الارضية المناسبة من اجل الاستقرار السياسي والسيطرة على الخلافات.

وفي جانب اخر من اللقاء، جرى بحث حرية التعبير والعقوبات السياسية واعتقال شباب بادينان، واوضح بافل طالباني، ان ادبيات الاتحاد الوطني خالية من تحديد حرية التعبير ويجب توفير ارضية مناسبة للصحفيين حتى يقوموا بعملهم بمهنية وعدم تجاوز حدود الحرية الشخصية، لان احد اعمدة تطوير الديمقراطية في اقليم كوردستان حرية التعبير ووجود اعلام مستقل وحر.

PUKmedia

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