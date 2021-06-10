منظمة دولية تطلق مشروع / النقد مقابل العمل / في قضاء الخالص بديالى

2021/06/10 | 19:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أطلقت منظمة دولية برنامجا تشغيليا لتحسين الوضع الاقتصادي للاسر الفقيرة والمحدودة الدخل في قضاء الخالص في محافظة ديالى .وقال عدي الخدران قائممقام الخالص لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان منظمة /DCR / الدولية وضمن البرامج الانمائية للامم المتحدة اطلقت مشروع / النقد مقابل العمل / لتشغيل الشباب والذين سيتم اختيارهم من قبل لجان مشتركة من ادارة الخالص ومختاري المناطق السكنية .واضاف ان المشروع يشمل الاسر الفقيرة ومحدودي الدخل والذي يتضمن اعمال يدوية وحرفية وخياطة .تسبقها دورات تدريبية مدفوعة الاجور من قبل المنظمة /انتهى

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