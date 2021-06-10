2021/06/10 | 19:04 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعقوبة / نينا / أطلقت منظمة دولية برنامجا تشغيليا لتحسين الوضع الاقتصادي للاسر الفقيرة والمحدودة الدخل في قضاء الخالص في محافظة ديالى .وقال عدي الخدران قائممقام الخالص لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان منظمة /DCR / الدولية وضمن البرامج الانمائية للامم المتحدة اطلقت مشروع / النقد مقابل العمل / لتشغيل الشباب والذين سيتم اختيارهم من قبل لجان مشتركة من ادارة الخالص ومختاري المناطق السكنية .واضاف ان المشروع يشمل الاسر الفقيرة ومحدودي الدخل والذي يتضمن اعمال يدوية وحرفية وخياطة .
تسبقها دورات تدريبية مدفوعة الاجور من قبل المنظمة /انتهى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة دولية تطلق مشروع / النقد مقابل العمل / في قضاء الخالص بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تسبقها دورات تدريبية مدفوعة الاجور من قبل المنظمة /انتهى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة دولية تطلق مشروع / النقد مقابل العمل / في قضاء الخالص بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة دولية تطلق مشروع / النقد مقابل العمل / في قضاء الخالص بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).