2021/06/10 | 19:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل الميليشيات الموالية لطهران في العراق على اعتماد طرق جديدة لتمويل أنشطتها بعد انقطاع التمويل الإيراني، وذلك عبر استنساخ تجربة نفذها حزب الله اللبناني ودرت عليه ملايين الدولارات سنويا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على خطى حزب الله.. ميليشيات طهران في العراق تعتمد أساليب مالية جديدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على خطى حزب الله.. ميليشيات طهران في العراق تعتمد أساليب مالية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).