2021/06/10 | 19:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحل علينا هذه الأيام ذكرى أليمة، وهي سقوط مدينة الموصل العراقية بيد جماعة داعش الإرهابية، وما تلاه من فظاعات وجرائم يندى لها جبين الإنسانية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموصليون يشيدون بالدور الذي قدمته إيران بتحرير الموصل ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموصليون يشيدون بالدور الذي قدمته إيران بتحرير الموصل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).