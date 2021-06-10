2021/06/10 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أحالَ مجلس الوزراء، مشروع قانون حماية الطفل، الذي دققه مجلس الدولة، إلى مجلس النواب، استنادا إلى أحكام المادتين (61/اولا – 80/ثانيا) من الدستور.ويهدف القانون إلى تأمين الحماية اللازمة للطفل من جميع أشكال العنف والقوة أو الإساءة البدنية أو النفسية أو الإهمال أو الاستغلال، ويحظر الاتجار بالطفل أو استرقاقه أو إكراهه على العمل أو استغلاله بأي شكل أو زجه في النزاعات المسلحة.كما يهدف القانون أيضا إلى توفير دور للحماية الاجتماعية، والنفسية، والصحية، والتربوية، والإيوائية للطفل الذي يعاني من تفكك أُسَري أو فقد رعاية الوالدين أو أحدهما لأي سبب كان وتأمين احتياجاته كافة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يُحيل مشروع قانون حماية الطفل إلى مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يُحيل مشروع قانون حماية الطفل إلى مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).