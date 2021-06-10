حقوق الانسان ترصد خطرا يسببه

2021/06/10 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

كشفت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، اليوم الخميس، عن مضمون اول رصد لما يسمى بـ"الذباب الالكتروني" وخطورته مع قرب الاستحقاق الانتخابي.

وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الذباب الالكتروني حقيقة ملموسة على منصات التواصل الاجتماعي وبدات تثير مناكفات وتخلق تراشق للاتهامات في المشهد العام في ديالى خاصة وان منصات التواصل بات تستقطب الجزء الاكبر من اهتمام الراي العام نظرا لسهولة انتقال الخبر وتناوله من خلال ضغط زر واحدة".

واضاف مهدي، ان "الذباب الالكتروني ظاهرة سلبية لم تكن وليدة اللحظة ولكنها اصبحت الان اكثر تنظيما وقدرة ودعم مالي من قبل الجهات الداعمة لها لافتا الى ان الذباب خطر جدا من ناحية ما يرسل من محتوى وهو رسائل بعضها يحاول الاساءة او استهداف الاخريين وهذا مر يقودنا لما نطلق عليه بالفتنة الالكترونية التي لها انعكاسات على الارض مؤكدا بان ديالى محافظة مكونات وهي في وضع حساس لايمكن القبول بهكذا مغامرات قد تقود لعواقب لايحمد نتائجها".

وكانت عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب ايوب الربيعي دعا في وقت سابق الى ضرورة الاسراع بتشريع قانون الجرائم الالكترونية من اجل الحد من خطورة الجيوش الالكترونية في اشارة منه الى الذباب الالكتروني.

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