2021/06/10 | 19:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مجلس الوزراء يُحيل مهمات إدارة سياسات تخفيف الفقر إلى المجلس الوزاري للاقتصاد » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 19:10

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