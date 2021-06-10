2021/06/10 | 19:25 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الخميس 10 يونيو 2021 | 07:19 مساءً | عدد القراءات : 7

مجلس الوزراء يُحيل مشروع قانون حماية الطفل للبرلمان

أحالَ مجلس الوزراء، الخميس، مشروع قانون حماية الطفل، الذي دققه مجلس الدولة، إلى مجلس النواب، استنادا إلى أحكام المادتين (61/اولا – 80/ثانيا) من الدستور.

وافادت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ان "القانون يهدف إلى تأمين الحماية اللازمة للطفل من جميع أشكال العنف والقوة أو الإساءة البدنية أو النفسية أو الإهمال أو الاستغلال، ويحظر الاتجار بالطفل أو استرقاقه أو إكراهه على العمل أو استغلاله بأي شكل أو زجه في النزاعات المسلحة".

واضافت ان "القانون يهدف أيضا إلى توفير دور للحماية الاجتماعية، والنفسية، والصحية، والتربوية، والإيوائية للطفل الذي يعاني من تفكك أُسَري أو فقد رعاية الوالدين أو أحدهما لأي سبب كان وتأمين احتياجاته كافة".

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