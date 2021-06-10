المالكي منتقدا الكاظمي بشأن توزيع قطع الاراضي: دعاية انتخابية!

2021/06/10 | 19:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال عضو ائتلاف دولة القانون، حسين المالكي، الخميس، ان اعلان مجلس الوزراء عن توزيع قطع اراضي للموظفين "دعاية انتخابية" لن تغير من الواقع شيء.

وذكر المالكي، في تصريح لـNRT اليوم، (10 حزيران 2021)، ان "توزيع قطع الاراضي للموظفين حق شرعي وقانوني للموظف وانها مستمرة، ولم تنقطع رغم قلتها ومرورها باجراء روتيني".

وأضاف، ان "الاعلان عنها في مجلس الوزراء دعاية انتخابية، لن تغير من الواقع شيء، وسيبقى الوضع على ما هو عليه".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أكد خلال جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، عمل الحكومة على مشروع وطني لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين من الفئات المستحقة.

وقال الكاظمي، إن "الحكومة تعمل على مشروع وطني لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين من الفئات المستحقة، وهناك عمل دؤوب منذ أشهر لتسهيل عملية التوزيع، والأولوية في الاستحقاق ستكون وفق معايير عادلة وواضحة"، لافتا إلى أن "عملية فرز الأراضي تمّت من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والمؤسسات المعنية، وكذلك تصحيح وضعها القانوني لتسهيل التمليك للمستحقين بلا عقبات قانونية".

ولفت إلى أنه "من أجل منع أي تلاعب، ومن اجل العدالة في توزيع الاستحقاق، سيكون هناك (تطبيق الكتروني) يعلن عنه قريبا لغرض تسجيل وفرز فئات المستحقين للاراضي"، مبيناً أن "الأولوية في توزيع الاراضي ستحدد بين المواطنين المستحقين حسب النقاط ودون تفضيل أو تدخل من أي جهة".

وأضاف، أن "العمل جار على توفير القروض من البنوك والمصارف لمستلمي الأراضي كي يشرعوا ببناء وحداتهم السكنية"، موضحا أن "كل عمليات البناء ستخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البنى التحتية، وسنمنع حصول أي تشوه عمراني في المجمعات السكنية الجديدة".

وتابع الكاظمي، أن "أمن العراق كمجتمع ينطلق من أمن العوائل العراقية، وتوفير السكن اللائق والكريم هو جزء اساس من هذه الجهود.



وأن إطلاق توزيع الاراضي سيزيد من عدد فرص العمل في القطاع الخاص لفئات لا حصر لها، وستعود عجلة الاقتصاد الداخلي الى الدوران لما فيه خير المجتمع العراقي".

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