الداخلية: شخص يقتل حفيده الرضيع باضافة مواد مخدرة مع الكحول إلى حليبه (صورة)

2021/06/10 | 19:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، اعتقال متهم بقتل حفيده الرضيع باضافة مواد مخدرة مع الكحول إلى حليبه أثناء فترة نوم أمه في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (10 حزيران 2021)، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام المحمودية تمكنت من كشف جريمة قتل بشعة لطفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر على يد جده والد أمه بواسطة مواد مخدرة مخلوطة بالكحول وإلقاء القبض على الجد الجاني واعترافه بالجريمة".

وأضاف البيان، ان "عملية القبض هذه تأتي بعد إحالة الأوراق التحقيقية للقضية الى مكتب مكافحة إجرام المحمودية وتسجيل الحادث على أنه وفاة طبيعية للطفل، حيث اعترف بقيامه بوضع أعشاب مخدرة مع الكحول وإضافتها الى حليب للطفل الرضيع أثناء فترة نوم أمه".

وتابع، ان المتهم "أفاد بأنه فعل ذلك دون شعور كونه مدمن على شرب الكحول والمواد المخدرة"، مشيرا إلى انه "تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف بالجريمة وتصديقها قضائيا أمام قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة ( ٤٠٦ /قانون العقوبات ) على ذمة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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