الخلية تعلن ضبط هاونات وصواريخ وعبوات والغام غربي العراق

2021/06/10 | 19:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، ضبط هاونات وصواريخ وعبوات ناسفة والغام في محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع قدمتها لمفاصلها الاستخبارية في قيادتي عمليات الجزيرة والانبار اكدت وجود كميات كبيرة من الاعتدة والمتفجرات والعبوات والصواريخ في قضائي حديثة وعنه بالانبار".

وأضاف البيان، أنه "استنادا لذلك قامت مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات الجزيرة وقوة من فوج مغاوير القيادة الثالث ومفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة واستخبارات لواء المشاة الثامن والفوج الثاني منه بالتحرك صوب اهدافها".وأشار إلى أن "القوات تمكنت من ضبط ٣ هاونات عيار ٨٢ ملم و ١١٥ صاعق تفجير و ٩٠عبوة ناسفة و٦٠ مسطرة تفجير و ١٥ لغم مضاد للدروع و ٣صواريخ ١٠٧ ملم و ٢ صاروخ عيار ٩٠ ملم"، مؤكدا "قيام المفارز الهندسية التابعة للقيادة والفرقة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".

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