2021/06/10 | 19:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشف المتحدث السابق بإسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، اليوم الخميس، عن خفايا تظاهرات تشرين، فيما أشار إلى أن خيام المتظاهرين كانت مليئة بـ”الساقطات”.وقال خلف، في حديث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مليئة بـ”الساقطات”..



عبد الكريم خلف يكشف لأول مرة خفايا خيم تظاهرات تشرين المركز الخبري الوطني.

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