أمر ديواني: إعادة تأليف ’لجنة التخفيف من الفقر’

2021/06/10 | 19:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه مجلس الوزراء، الخميس، باعادة تأليف لجنة التخفيف من الفقر بعد احالة مهمات اللجنة العليا إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، فضلا عن تشكيل لجنة فنية دائمة.

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وقرر المجلس بحسب بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقى "ناس" نسخة منه (10 حزيران 2021)، "إلغاء الأمر الديواني 237 لسنة 2015، وإعادة تأليف اللجنة الفنية الدائمة لسياسات التخفيف من الفقر في العراق برئاسة وزير التخطيط وعضوية نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين وممثلين عن وزارات (المالية والتخطيط والتربية والتجارة والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة ووزارتي التخطيط والعمل في إقليم كردستان".

وكذلك اشرك المجلس في اللجنة "ممثلين عن الهيئة الوطنية للاستثمار والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني".

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