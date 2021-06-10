2021/06/10 | 19:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكعبي: حملنا وصية السيد الصدر بشأن إعادة أملاك المسيحيين أمانة في أعناقنا » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 19:49

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