واشنطن: 3 ملايين دولار لمن يبلغ على الهجمات ضد المنشآت الدبلوماسية

2021/06/10 | 19:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إنهم يهرعون للاختباء بين السكان المدنيين (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت الخارجية الأميركية، تخصيص مبلغ مالي قدره 3 ملايين دولار، للإبلاغ عن الهجمات ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق.

وقالت الخارجية في تدوينة عبر صفحتها الرسمية، تابعها "ألترا عراق"، "يا أهل العراق الأوفياء، يهاجم إرهابيون جبناء البعثات الدبلوماسية الأمريكية في العراق ثم يهرعون للاختباء بين السكان المدنيين".

وأضافت، "تقدم أمريكا مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمعلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، راسلونا نصيًا عبر واتساب أو تلغرام أو سغنال".

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