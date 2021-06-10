بتهم الارهاب.. عقوبات أمريكية جديدة تطال كيانات مرتبطة بإيران

2021/06/10 | 19:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بإيران على كيانات وأفراد يمنيين وسوريين وغيرهم.

وقالت الوزارة في بيان أن هذه العقوبات “مرتبطة بالإرهاب”.

وشملت العقوبات يمنيين اثنين وسوريين وإماراتي وصومالي وهندي، بالإضافة إلى كيانات مقرها في دبي وإسطنبول وصنعاء باليمن التي تسيطر عليها جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية.

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