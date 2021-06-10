العراق.. الكشف عن ازدياد كبير في جرائم الابتزاز الالكتروني

2021/06/10 | 19:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مدير الشرطة المجتمعية في كركوك المقدم غالب علي صالح، الخميس، على ازدياد كبير في نسب الجرائم الالكترونية، مشيرا الى حل العديد من المشاكل بطرق ودية.

وقال صالح في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (10 حزيران 2021)، ان "ظاهرة الابتزاز الالكتروني انتشرت بصورة واسعة في الاونة الاخيرة خصوصا بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم فهم المجتمع ودرايته الكافية بإستخدام تلك المواقع وتأمين الحسابات".

واضاف، ان "اغلب الحالات التي ترد الى الشرطة المجتمعية ابتزاز وغالبا ما تكون بسبب علاقات تنتهي بالفشل، يعود بعدها الشخص لتهديد الضحية وابتزازها ومطالبتها بمبالغ مالية".

واوضح، انه "ومن خلال تواصلها مع الضحايا قامت الشرطة المجتمعية، بحل العديد من القضايا، منها حذف محتويات واعادة اموال وحلي ذهبية".

وتابع، ان "الشرطة المجتمعية تعمل اليوم جاهدة من اجل محاربة هذه الظاهرة اضافة الى ما تقوم به من نشاطات والقاء محاظرات داخل اروقة الجامعات الاهلية والحكومية والمعاهد والمؤسسات الحكومية والامنية والخدمية من اجل توعية المجتمع بشأن كيفية تأمين الحسابات، والتعامل الصحيح في حال الوقوع كضحية لهذه الظاهرة".

واشار الى ان هناك "العديد من القضايا التي قامت الشرطة المجتمعية بحلها بشكل ودي وسلمي، وتقوم بأخذ تعهدات خطية وقانونية، وارسالها الى المراجع في بغداد، اضافة الى ذلك هناك متابعة دورية ضمن سجل المتابعة والدعم المجتمعي والميداني لمدة 6 اشهر حتى استقرار الوضع النفسي للضحية، وعدم تعرضها للخطر مرة ثانية".

وبين، انه "في حال تكرار هذه الحالة تقوم الشرطة المجتمعية بتقديم الجاني امام القانون لينال جزاءه العادل".

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